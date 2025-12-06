DE
1. FC Köln
1. FC Köln
15:30
FC St. Pauli
FC St. Pauli
1. FC Köln
1. FC Köln
Ab 15:30 Uhr
Vs
FC St. Pauli
FC St. Pauli
Bundesliga
1. FC Köln - FC St. Pauli

Dieser Liveticker hat noch keine Beiträge.
Ende des Livetickers
Bundesliga 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Bayern München
Bayern München
12
35
34
2
RB Leipzig
RB Leipzig
12
9
26
3
Borussia Dortmund
Borussia Dortmund
12
10
25
4
Bayer Leverkusen
Bayer Leverkusen
12
11
23
5
TSG Hoffenheim
TSG Hoffenheim
12
8
23
6
VfB Stuttgart
VfB Stuttgart
12
4
22
7
Eintracht Frankfurt
Eintracht Frankfurt
12
5
21
8
SC Freiburg
SC Freiburg
12
-1
16
9
Borussia Mönchengladbach
Borussia Mönchengladbach
13
-2
16
10
Werder Bremen
Werder Bremen
12
-5
16
11
1. FC Köln
1. FC Köln
12
1
15
12
Union Berlin
Union Berlin
12
-4
15
13
Hamburger SV
Hamburger SV
12
-7
12
14
FC Augsburg
FC Augsburg
12
-12
10
15
VfL Wolfsburg
VfL Wolfsburg
12
-8
9
16
1. FC Heidenheim 1846
1. FC Heidenheim 1846
12
-17
8
17
FC St. Pauli
FC St. Pauli
12
-14
7
18
FSV Mainz
FSV Mainz
13
-13
6
Champions League
UEFA Europa League
Conference League Qualifikation
Relegation Play-Offs
Abstieg
Die letzten Spiele
Schiedsrichter
Referee
Tobias
Reichel
Deutschland
Anstoss
Samstag
06. Dezember 2025 um 15:30 Uhr
Stadion
Köln, Deutschland
RheinEnergieStadion
Kapazität
50’000
In diesem Artikel erwähnt
1. FC Köln
1. FC Köln
FC St. Pauli
FC St. Pauli
Bundesliga
Bundesliga
