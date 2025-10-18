DE
Home
Sport
Fussball
International
1. Bundesliga
Bundesliga: 1. FC Heidenheim 1846 - Werder Bremen (18.10.2025)
1. FC Heidenheim 1846
15:30
Werder Bremen
1. FC Heidenheim 1846
Ab 15:30 Uhr
Vs
Werder Bremen
Liveticker
Aufstellung
Statistik
Spiele/Resultate
Tabelle
Infos
Bundesliga
1. FC Heidenheim 1846 - Werder Bremen
Dieser Liveticker hat noch keine Beiträge.
Ende des Livetickers
Bundesliga 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Bayern München
6
22
18
2
Borussia Dortmund
6
8
14
3
RB Leipzig
6
0
13
4
VfB Stuttgart
6
2
12
5
Bayer Leverkusen
6
4
11
6
1. FC Köln
6
2
10
7
Union Berlin
7
-3
10
8
Eintracht Frankfurt
6
1
9
9
SC Freiburg
6
0
8
10
Hamburger SV
6
-2
8
11
FC St. Pauli
6
-1
7
12
TSG Hoffenheim
6
-3
7
13
Werder Bremen
6
-5
7
14
FC Augsburg
6
-2
6
15
VfL Wolfsburg
6
-2
5
16
FSV Mainz
6
-5
4
17
1. FC Heidenheim 1846
6
-7
3
18
Borussia Mönchengladbach
7
-9
3
Champions League
UEFA Europa League
Conference League Qualifikation
Relegation Play-Offs
Abstieg
Die letzten Spiele
Schiedsrichter
Patrick
Ittrich
Deutschland
Anstoss
Samstag
18. Oktober 2025 um 15:30 Uhr
Stadion
Heidenheim an der Brenz, Deutschland
Voith-Arena
Kapazität
15’000
