Bayern-Star Musiala fällt länger aus

Der FC Bayern muss länger auf Jamal Musiala verzichten. Der 22-jährige Mittelfeldspieler hat sich beim 3:1-Sieg in Augsburg am Freitagabend einen Muskelbündelriss im linken Oberschenkel zugezogen.

Jamal Musiala verletzt sich am Freitag beim Sieg in Augsburg am linken hinteren Oberschenkel. Foto: Ronald Wittek

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Das teilte der deutsche Rekordmeister mit, ohne eine voraussichtliche Ausfallzeit zu nennen. Sportvorstand Max Eberl hatte noch in Augsburg erklärt: «Für Dienstag wird es nicht reichen». Dann steht das Viertelfinal-Hinspiel in der Champions League gegen Inter Mailand an. Einem Bericht des TV-Senders Sky zufolge wird der deutsche Nationalspieler rund acht Wochen ausfallen. Damit wäre nicht nur die gesamte CL-Saison, sondern auch das Finalturnier der Nations League (ab 4. Juni) in Deutschland in Gefahr.