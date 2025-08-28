1/5 Isaac Schmidt verlässt Leeds United in Richtung Werder Bremen. Foto: AFP

Lino Dieterle Redaktor Online Sport

Isaac Schmidt wechselt von Leeds United zu Werder Bremen. Am Donnerstag vermelden die beiden Klubs, was sich über die letzten Wochen bereits angebahnt hatte. Der Schweizer Verteidiger, der beim Premier-League kaum Aussicht auf Spielzeit besessen hat, schliesst sich auf Leihbasis dem Bundesliga-Achten der Vorsaison an.

Schmidt verlässt Leeds United damit nach nur einem Jahr und lediglich 14 Teileinsätzen wieder. Der technisch versierte Aussenverteidiger hatte sich Ende August 2024 für rund drei Millionen Franken vom FC St. Gallen dem Klub aus Yorkshire angeschlossen. Laut übereinstimmenden Berichten von Sky und Sport1 besitzt Werder Bremen eine Kaufoption von rund drei bis vier Millionen Euro für Schmidt.

Wechsel für noch bessere Nati-Perspektive

Trotz wenigen Einsatzminuten beim damaligen Championship-Klub darf sich Schmidt seit März Nationalspieler nennen – auch weil auf den Aussenverteidigerpositionen aktuell die Alternativen fehlen. Da Schmidt nach dem Premier-League-Aufstieg von Leeds allerdings noch weniger Spielzeit gedroht hätte, musste er auf der Suche nach Spielpraxis einen Wechsel anstreben. Im Norden Deutschlands bietet sich diese Möglichkeit.

Kann sich Schmidt bei Bremen durchsetzen, würde dies seine Perspektiven in der Nati weiter verbessern. Nach seiner Premiere im Testspiel gegen Nordirland im März wurde Schmidt im Sommer auf die US-Reise mitgenommen und ist auch Teil des Aufgebots für die ersten Spiele der WM-Quali gegen Kosovo (Freitag, 5. September) und Slowenien (Montag, 8. September).