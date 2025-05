Bayerns Meister-Party ist schon geplant

1/4 Vorfreude auf Ibiza? Die Bayern könnten heute Meister werden. Foto: Icon Sport via Getty Images

Christian Müller Redaktor Sport

Die Rechnung ist simpel: Mit einem Sieg am Samstagnachmittag in Leipzig ist Bayern München wieder Meister. Selbst bei einem Unentschieden könnte Verfolger Leverkusen, der erst am Sonntag in Freiburg spielt, die Bayern bis zum Saisonende nur noch theoretisch von der Spitze verdrängen.

Aufgrund der komfortablen Ausgangslage wird in München bereits ein erster Teil der Meister-Party geplant: Am Sonntag würde die Mannschaft im Fall der Fälle mit einem Privatjet für zwei Nächte nach Ibiza fliegen. Dies berichten mehrere Münchner Medien übereinstimmend.

Angst vor dem Meister-Blues

Eine Meister-Reise nach Ibiza gabs bei den Bayern schon 2022. Damals folgte der Trip auf eine 1:3-Pleite gegen Mainz. «Eines Meisters unwürdig», schrieb die «Bild-Zeitung» und witterte eine Wettbewerbs-Verzerrung.

Ein ähnliches Szenario droht auch in diesem Jahr. Denn am nächsten Samstag müssen die Bayern gegen Gladbach ran, das sich noch Hoffnungen auf einen Platz im internationalen Geschäft macht. Wehe, wenn Bayerns Meister-Blues da wieder zuschlagen sollte ...