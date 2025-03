Der tief gefallene Fussballstar Dani Alves ist wieder auf freiem Fuss. Ein Berufungsgericht in Barcelona hob seine viereinhalbjährige Haftstrafe wegen Vergewaltigung auf. Das Urteil sei von Widersprüchen geprägt gewesen und daher nicht haltbar, so die Begründung.

Dani Alves' Haftstrafe wegen Vergewaltigung aufgehoben, wieder auf freiem Fuss

Berufungsgericht begründet Entscheidung mit Mängeln und Widersprüchen im Urteil

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Alves, der in seiner Karriere unter anderen mit dem FC Barcelona und Paris Saint-Germain Titel in Serie gewonnen hatte, war im Februar 2024 zu einer Gefängnisstrafe von viereinhalb Jahren verurteilt worden. Der 41-Jährige wurde von einem spanischen Gericht für schuldig gesprochen, im Dezember 2022 eine Frau in einem Nachtclub in Barcelona vergewaltigt zu haben. Alves war bereits gegen Kaution freigelassen worden, während seine Berufung verhandelt wurde.

Ein spanisches Berufungsgericht hat die Verurteilung von Dani Alves zu einer mehrjährigen Gefängnisstrafe wegen Vergewaltigung aufgehoben. Das Urteil vom Februar 2024 habe "eine Reihe von Versäumnissen, Ungenauigkeiten, Ungereimtheiten und Widersprüchen" aufgewiesen, begründete das Berufungsgericht in Barcelona am Freitag seinen Entscheid.

Das Gericht nahm den Einspruch der Verteidigung des 41-jährigen Brasilianers an und wies den Einspruch der Staatsanwaltschaft zurück, die eine Erhöhung der Gefängnisstrafe auf neun Jahre gefordert hatte. Alves war zu viereinhalb Jahren Gefängnis sowie weiteren fünf Jahren auf Bewährung und einer Entschädigungszahlung von 150'000 Euro an das mutmassliche Opfer verurteilt worden.

Der einstige Verteidiger des FC Barcelona und von Paris Saint-Germain war für schuldig befunden worden, im Jahr 2022 eine junge Frau in einer Disco in Barcelona vergewaltigt zu haben. Alves beteuert, es habe sich um einvernehmlichen Sex gehandelt.

Im vergangenen März war Alves vorläufig aus der Haft in einem Gefängnis 40 Kilometer nordwestlich von Barcelona entlassen worden, nachdem er fünf Tage nach einem entsprechenden Gerichtsentscheid die geforderte Kaution in Höhe von einer Million Euro aufgebracht hatte. Alves' Freilassung war vielfach auf Kritik gestossen.