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Fussball: Yann Sommer mit erneutem Patzer in Belgien
Aus dem Tor geeilt
Sommer schenkt Gegner mit Mega-Bock ein Tor
Yann Sommer steht bei Brügge in der Kritik. Nach einem Patzer in der Champions League leistet er sich gegen Antwerpen einen Fehler, der zum Gegentor führt.
Publiziert: 17:03 Uhr
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