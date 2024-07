Wird der Copa-America-Final Messis letzter Tanz?

Auch in Miami steht der Final an

Seit der Argentinier Lionel Messi (37) in Miami spielt, ist Amerika völlig aus dem Häuschen. So viele Shirts wie noch nie hat Inter Miami dank Messi verkauft. Der Fussball geniesst im Land einen immer höheren Stellenwert, so viele Zuschauer wie noch nie trudeln mittlerweile an die Spiele von Inter Miami.

Der Hype ist so gross, dass sich in den letzten Wochen jeweils mehrere Hundert Fans vor dem Miami Garden, dem Stadion von Inter Miami versammelt haben, um gemeinsam die Copa-America-Spiele von Messi und Argentinien anzuschauen. Oder an Public Viewings gewesen sind. In pinken Inter-Miami-Shirts mit Messi-Aufdruck sind die Fans jeweils vor die Leinwände gepilgert. Und jedes Mal feierten sie, wenn Argentinien gewann – und das tat es bisher immer.

Nach bitteren Pleiten kehrte der Erfolg zurück

Zum 30. Mal steht die Albiceleste im Final der Copa America, könnte mit einem Sieg gegen Kolumbien in der Nacht auf Montag (02.00 Uhr) zum 16. Mal den Titel holen und zum Rekordsieger werden. Spielort: der Miami Garden, Messis Heimat. Zahlreiche Unterstützung ist ihm gewiss.

Nur die Bilanz spricht nicht für Messi. Siebenmal war er an der Copa dabei, stand fünf Mal im Final, hat aber «nur» einen gewonnen. 2021 führte er sein Land nach den bitteren Pleiten im WM-Final 2014 und den Copa-Final-Niederlagen 2007, 2015 und 2016 zum langersehnten Titel am Kontinentalturnier.

Für Messi wäre die Titelverteidigung des Copa-Sieges in der ausserordentlichen Karriere ein nächster Meilenstein: Der 37-Jährige hat schon alles gewonnen. Copa-Sieger, Weltmeister, Spanischer Meister, Champions League, acht Mal den Ballon d'Or. Messi wird zweifellos als einer der besten Fussballer in die Geschichte eingehen, wenn er seine Karriere eines Tages beenden wird.

Wann das sein wird? Allzu lange dürfte es aufgrund des hohen Alters von Messi nicht mehr dauern. An der diesjährigen Copa America zeigte er zwar seinen grossen Wert für Argentinien, war aber längst nicht mehr so unwiderstehlich wie an der WM 2022 in Katar, als er auf dem Weg zu Argentiniens WM-Titel sechsmal die Auszeichnung als Man of the Match gewonnen hatte.

Auch Messi selbst weiss, dass das Alter an ihm nagt: «Das sind meine letzten Kämpfe. Ich versuche einfach, jedes Spiel zu geniessen und alles aufzusaugen», sagte er nach dem Halbfinal-Sieg gegen Kanada.

Messi-Kumpel hats ihm vorgemacht

Dass der 37-Jährige an der nächsten Copa America, die erst 2028 stattfinden wird, noch mit von der Partie sein wird, gilt als ausgeschlossen. Dann wäre er 41 Jahre alt. Und an der nächsten WM, die 2026 stattfinden wird, wäre der Mann aus Rosario 39. Unlängst sagte Messi, dass er seine internationale Karriere zu einem Zeitpunkt beenden wolle, an dem er noch etwas zum Teamerfolg beitragen könne. Nicht wenige in Argentinien glauben deshalb, dass der Copa-Final sein letzter Tanz auf der internationalen Bühne sein wird.

Messis dicker Kumpel, Angel Di Maria (36), hat die schwierige Entscheidung schon hinter sich gebracht. Di Maria, der mit Messi eine Ära in der Albiceleste prägte, hat vor kurzem beschlossen, dass er nach der Südamerika-Meisterschaft zurücktreten wird. «Mit Schmerzen in meiner Seele und einem Kloss im Hals sage ich auf Wiedersehen zum Schönsten, was mir in meiner Laufbahn passiert ist. Man kann es nicht in Worte fassen, dieses Trikot zu tragen. Doch unsere Generation ist am Zenit. Es ist an der Zeit.»