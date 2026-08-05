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Fussball: Trabzonspor-Fans jubeln bei Salahs Ankunft
Ankunft in Istanbul
Ex-FCB-Star Mo Salah wird nach Türkei-Wechsel frenetisch gefeiert
Mohamed Salah ist in der Türkei gelandet! Trabzonspor-Fans bereiteten dem Superstar am Atatürk-Flughafen einen frenetischen Empfang.
Publiziert: 14:51 Uhr
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