Sport
Fussball
International
Coppa Italia
Britschgi trifft im Coppa Italia für Parma per Weitschuss
Erstes Spiel, erstes Tor
Britschgi trifft im Coppa Italia für Parma per Weitschuss
Nach seinem Transfer vom FC Luzern nach Italien trifft Sascha Britschgi bei seinem ersten Einsatz für Parma.
Publiziert: vor 23 Minuten
|
Aktualisiert: vor 3 Minuten
Teilen
