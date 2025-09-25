DE
FR
Abonnieren

Erstes Spiel, erstes Tor
Britschgi trifft im Coppa Italia für Parma per Weitschuss

Nach seinem Transfer vom FC Luzern nach Italien trifft Sascha Britschgi bei seinem ersten Einsatz für Parma.
Publiziert: vor 23 Minuten
|
Aktualisiert: vor 3 Minuten
Teilen
Fussball aktuell
In diesem Artikel erwähnt
Serie A
Serie A
FC Luzern
FC Luzern
AC Parma
AC Parma
Heiss diskutiert
    Meistgelesen