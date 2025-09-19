DE
FR
Abonnieren

Nati-Star zeigt Jonglierkünste
Lehmann zaubert am Pool

Nati-Spielerin Alisha Lehmann zeigt sich auf Instagram beim Jonglieren am Comersee. Mit dabei ist Teamkollegin Ramona Petzelberger, die am Ende in den Pool fällt.
Publiziert: vor 21 Minuten
Teilen
Kommentieren
Fussball aktuell
In diesem Artikel erwähnt
Juventus Turin
Juventus Turin
Serie A
Serie A
Schweiz
Schweiz
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen