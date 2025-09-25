Ex-FCL-Verteidiger trifft beim Debüt für Parma

DE
Parma Calcio
4:3
Spezia Calcio
Parma Calcio
Beendet
4:3
(n.P.)
2:2 (n.V.)
Spezia Calcio
Britschgi 26'
Pellegrino 45'+1
Aurelio 44'
Lapadula 82'
Britschgi trifft im Coppa Italia für Parma per Weitschuss
0:19
Erstes Spiel, erstes Tor:Britschgi trifft im Coppa Italia für Parma per Weitschuss

In seinem sechsten Profi-Spiel
Nach seinem Transfer vom FC Luzern nach Italien trifft Sascha Britschgi bei seinem ersten Einsatz für Parma.
Publiziert: vor 31 Minuten
|
Aktualisiert: vor 25 Minuten
1/5
Sascha Britschgi trifft bei seinem Debüt für Parma.
Foto: Getty Images
RMS_Portrait_AUTOR_228.JPG
Carlo SteinerRedaktor Sport

Der Transfer von Sascha Britschgi (19) zum Serie-A-Klub Parma in diesem Sommer überraschte. Nach nur fünf Spielen für die erste Mannschaft des FC Luzern zog der junge Aussenverteidiger nach Italien weiter.

In der Liga musste der Schweizer bisher hinten anstehen. In der Coppa Italia feiert er nun dafür ein gelungenes sowie spektakuläres Debüt. Gegen den Zweitligisten Spezia gelingt ihm bereits in der 26. Minute seines fünften Spiels auf Profi-Stufe das Tor zum 1:0. Er trifft nach einem aus dem Strafraum geköpfelten Corner per Direktabnahme aus rund 18 Metern. Schade, sehen den Treffer nur 3428 Leute im Stadio Ennio Tardini (27’000 Plätze) zur fan-unfreundlichen Anstosszeit um 17 Uhr an einem Mittwochnachmittag.

Weil sein Team danach aber den Ausgleich kassiert – und nach der erneuten Führung gleich nochmal – geht das Spiel nach 90 Minuten ins Penaltyschiessen. Das Team von Sascha Britschgi, der selbst nicht zum Elfmeter antritt, gewinnt es mit 5:3 und kann so am Ende doch noch jubeln.

Serie A 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
SSC Neapel
SSC Neapel
4
6
12
2
Juventus Turin
Juventus Turin
4
4
10
3
AC Mailand
AC Mailand
4
5
9
4
AS Rom
AS Rom
4
2
9
5
Atalanta BC
Atalanta BC
4
6
8
6
US Cremonese
US Cremonese
4
2
8
7
Cagliari Calcio
Cagliari Calcio
4
2
7
7
Como 1907
Como 1907
4
2
7
9
Udinese Calcio
Udinese Calcio
4
-1
7
10
Inter Mailand
Inter Mailand
4
4
6
11
Bologna FC
Bologna FC
4
0
6
12
FC Turin
FC Turin
4
-7
4
13
Lazio Rom
Lazio Rom
4
0
3
14
Sassuolo Calcio
Sassuolo Calcio
4
-3
3
15
Hellas Verona
Hellas Verona
4
-4
3
16
Genua CFC
Genua CFC
4
-2
2
17
AC Florenz
AC Florenz
4
-3
2
18
Parma Calcio
Parma Calcio
4
-4
2
19
Pisa SC
Pisa SC
4
-3
1
20
US Lecce
US Lecce
4
-6
1
Champions League
UEFA Europa League
Conference League Qualifikation
Abstieg
Die letzten Spiele
Schiedsrichter
Referee
Giuseppe
Mucera
Italien
Anstoss
Mittwoch
24. September 2025 um 17:00 Uhr
