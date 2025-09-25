Ex-FCL-Verteidiger trifft beim Debüt für Parma

Nach seinem Transfer vom FC Luzern nach Italien trifft Sascha Britschgi bei seinem ersten Einsatz für Parma.

1/5 Sascha Britschgi trifft bei seinem Debüt für Parma. Foto: Getty Images

Carlo Steiner Redaktor Sport

Der Transfer von Sascha Britschgi (19) zum Serie-A-Klub Parma in diesem Sommer überraschte. Nach nur fünf Spielen für die erste Mannschaft des FC Luzern zog der junge Aussenverteidiger nach Italien weiter.

In der Liga musste der Schweizer bisher hinten anstehen. In der Coppa Italia feiert er nun dafür ein gelungenes sowie spektakuläres Debüt. Gegen den Zweitligisten Spezia gelingt ihm bereits in der 26. Minute seines fünften Spiels auf Profi-Stufe das Tor zum 1:0. Er trifft nach einem aus dem Strafraum geköpfelten Corner per Direktabnahme aus rund 18 Metern. Schade, sehen den Treffer nur 3428 Leute im Stadio Ennio Tardini (27’000 Plätze) zur fan-unfreundlichen Anstosszeit um 17 Uhr an einem Mittwochnachmittag.

Weil sein Team danach aber den Ausgleich kassiert – und nach der erneuten Führung gleich nochmal – geht das Spiel nach 90 Minuten ins Penaltyschiessen. Das Team von Sascha Britschgi, der selbst nicht zum Elfmeter antritt, gewinnt es mit 5:3 und kann so am Ende doch noch jubeln.