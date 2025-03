1/6 Die Hannover-Szene verfolgte das Spiel auf der Gegentribüne. Foto: imago/Noah Wedel

Tennisbälle, schwarze Rauchbomben und eine Politikerin im Fadenkreuz – im Rahmen des Spiels Hannover gegen Braunschweig (1:1) wurde der Fussball zur Nebensache. Die beiden Zweitligateams verbindet eine lange Fan-Feindschaft. Immer wieder kommt es beim Aufeinandertreffen der beiden niedersächsischen Traditionsvereine zu Ausschreitungen und Aktionen gegeneinander.

So liessen die Braunschweiger Anhänger in einem Derby vor zwei Jahren per Fernzünder blau-gelben Rauch aus der Hannoveraner Kurve aufsteigen. Ein halbes Jahr später revanchierten sich die Fans von Hannover, roter Rauch qualmte aus dem Eintracht-Block.

Fan-Boykotte als Folge

Im Zuge dieses Hochrisikospiels wurden in der Vergangenheit immer wieder restriktive Massnahmen ergriffen. So wurden auch für dieses Spiel ein Teilausschluss der Gästefans und ein grosses Polizeiaufgebot angeordnet. Dieser Schritt veranlasste beide Teams zu einem Protest: Sie stellten den aktiven Support komplett ein. Die 96-Fans verfolgten das Spiel auf der Gegentribüne statt wie gewohnt im eigenen Fanblock.

In der 11. Minute musste Schiedsrichter Matthias Jöllenbeck die Begegnung für mehrere Minuten unterbrechen. Rauchende Feuerwerkskörper wurden auf den Rasen geworfen. «Ein schwarzer Tag für den deutschen Fussball», hiess es auf einem Banner der Hannoveraner auf der Gegengerade.

«Gästekontingente nicht euer Spielball»

Eine Viertelstunde später flogen Tennisbälle auf den Rasen. Wieder musste die Partie unterbrochen werden. Die Aktion erinnerte an die vergangene Saison, als die deutschen Fanszenen mit Tennisballprotesten den geplanten Investoreneinstieg in den deutschen Fussball verhinderten. Die Nachricht der Fans in diesem Niedersachsen-Derby: «Gästekontingente sind nicht euer Spielball».

Die Nachricht richtet sich an die niedersächsische Regierung. Innenministerin Daniela Behrens wird von beiden Fangruppen für die Restriktionen verantwortlich gemacht. Dies machten die 96-Fans mit einem Plakat deutlich, das den Kopf der SPD-Politikerin in einem Fadenkreuz zeigte. Für diese Aktion wurde von der Polizei ein Ermittlungsverfahren eingeleitet, heisst es in einer Mitteilung der Polizeidirektion Hannover.

Erst vor zwei Wochen kam es in der 2. Bundesliga zu schlimmen Fan-Ausschreitungen. Beim Ostderby zwischen Hansa Rostock und Dynamo Dresden wurden aus dem Rostocker Block Feuerwerkskörper gezielt auf Spieler und Dresdner Fans abgeschossen. Es habe verletzte Polizisten und Dynamo-Fans gegeben.