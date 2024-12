HSV-Spieler Bakery Jatta hat geheiratet. Das Kuriose daran: Er war selber nicht auf der Hochzeit. Für den Fussballer nichts Ungewöhnliches, das ist in seiner Heimat durchaus üblich.

Ungewöhnliche Hochzeit eines Fussballers. HSV-Profi Bakery Jatta (26) hat Anfang Dezember geheiratet – ohne selber anwesend zu sein.

«Ich habe geheiratet in Gambia. Aber ich war in Hamburg», erklärt der Flügelspieler dem «Hamburger Abendblatt». Diese Ferntrauung mag für viele befremdlich klingen, ist aber in Jattas Heimat durchaus üblich. «In unserer Kultur kann man auch heiraten, wenn man selbst gar nicht anwesend ist», erklärt er.

Er gibt aber auch zu, dass er gerne bei der Trauung dabei gewesen wäre. «Aber als Fussballprofi weit weg von der Heimat ging das leider nicht.» Die Zeremonie fand am 6. Dezember in einer Moschee statt, während der Bräutigam rund 5000 Kilometer entfernt in Hamburg weilte. Seine Frau Isatou soll mehrere Kleider getragen haben.

Die ungewöhnlichen Umstände sorgten natürlich für Gesprächsstoff in der Mannschaft. «Hier ist es ja nicht normal, dass man heiratet, aber gar nicht bei der Hochzeit anwesend war», sagt Jatta. Trotzdem freuen sich seine Teamkollegen für ihn. Erst nach dem letzten Spiel des Jahres wird Jatta seine Frau in Gambia besuchen können. Bis dahin konzentriert er sich voll auf den Fussball.

Jatta kam 2015 als Flüchtling nach Deutschland und spielt seit 2016 für den HSV. Mit 215 Pflichtspielen ist er der dienstälteste Profi im Team. Sein Vertrag läuft noch bis 2029.

Für die Zukunft plant das Paar, gemeinsam in Hamburg zu leben. Jatta will sich darum kümmern, dass seine Frau bald zu ihm ziehen kann. So sollen künftig wichtige Ereignisse nicht mehr getrennt voneinander erlebt werden müssen.