Bayern holt den Supercup gegen Stuttgart

2. Bundesliga 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Arminia Bielefeld
2
6
6
2
SV Darmstadt 98
2
4
6
3
Hannover 96
2
3
6
4
Eintracht Braunschweig
2
2
6
5
Karlsruher SC
2
1
4
5
SC Paderborn 07
2
1
4
7
SpVgg Greuther Fürth
2
0
3
8
1. FC Magdeburg
2
0
3
8
Schalke 04
2
0
3
10
1. FC Kaiserslautern
2
0
3
11
VfL Bochum
2
-1
3
12
SV 07 Elversberg
2
-1
3
13
SC Preußen 06 Münster
2
-1
1
14
Hertha BSC
2
-1
1
15
SG Dynamo Dresden
2
-2
0
16
1. FC Nürnberg
2
-2
0
17
Holstein Kiel
2
-3
0
18
Fortuna Düsseldorf
2
-6
0
Aufstieg
Aufstiegsspiele
Relegation Play-Offs
Abstieg