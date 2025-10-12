Nati-Juwel Iman Beney trifft erneut für Manchester City. Beim 2:1-Sieg gegen Liverpool erzielt sie den Ausgleich nach einem Torwartfehler. City rückt auf den zweiten Tabellenplatz vor, während Liverpool weiter punktlos bleibt.

1/4 Iman Beney bringt Manchester City gegen Liverpool auf die Siegesstrasse. Foto: Getty Images

Andri Bäggli Redaktion Sport

Nati-Juwel Iman Beney kommt seit ihrem Wechsel von YB zu Manchester City immer besser in Fahrt. Bereits vor einer Woche schoss die erst 19-jährige Stürmerin die Skyblues kurz vor Schluss zum 3:2-Sieg. Nur eine Woche später trifft sie beim 2:1-Triumph gegen Liverpool erneut – dieses Mal ist die Westschweizerin etwas früher erfolgreich, profitiert dabei aber etwas von einem Goalie-Fehler.

Nach einem Kopfball von City-Stürmerin Khadija Shaw, der neben das Tor segeln würde, geht Liverpool-Keeperin Rafaela Borggräfe zum Ball, kann diesen aber nicht festhalten. Beney lässt sich nicht zweimal bitten und trifft zum 1:1-Ausgleich. Zuvor hat Cornelia Kapocs das 1:0 für die Reds geschossen. Vier Minuten vor Schluss ist es dann Aoba Fujino, die das 2:1 für die Citizens schiesst.

Den Schlusspunkt der Partie setzen aber die Liverpoolerinnen, die nach dem Rückstand nochmals alles nach vorne werfen und in der sechsten Minute der Nachspielzeit über den vermeintlichen Ausgleich jubeln. Doch weil die Torschützin Gemma Bonner im Offside steht, zählt der Treffer nicht. Manchester City schiebt sich dank des Siegs auf den zweiten Tabellenplatz vor, während die Liverpoolerinnen auch nach fünf Spielen auf den ersten Punkt warten müssen.