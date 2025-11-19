Navarro über möglichen Umzug in die Schweiz
Letztes Mal meinte Rafel Navarro, er werde nicht in die Schweiz ziehen. «Ein Teil meines Staffs ist nicht Vollzeit beschäftigt, deswegen müsste ich sowieso immer wieder nach Spanien», meint er. Es wäre schwierig, so zusammen zu arbeiten. «Aber wenn es plötzlich heisst, es sei das Beste für den Verband und das Team, dann kann ich in die Schweiz ziehen.» Das wäre auch für seine Familie kein Problem.
Zum neuen Athletiktrainer
Er habe sich für Norbert Callau Arbó entschieden, weil er sehr professionell sei. «Wir haben bei Barcelona zusammengearbeitet», so Navarro. Darauf angesprochen, ob er Deutsch kann, meint Navarro mit einem Grinsen: «Er spricht Spanisch, Katalanisch und sehr gut Englisch.»
Kontakt mit Spielerinnen
Er habe sich mit einigen Spielerinnen gesprochen. «Allen voran mit dem Captain. Sie kann mir am meisten helfen», so Navarro. Ihre Meinung sei wichtig für ihn. Aber er werde auch eigene Entscheidungen treffen. Sandrine Mauron hat er nicht aufgeboten, schon letztes Mal fehlte sie. Er habe andere Spielerinnen auf ihrer Position bevorzugt, aber er habe sich mit ihr befasst und schon Spiele von ihr geschaut.
Navarro über sein Aufgebot
In den letzten Wochen sei seine grosse Aufgabe gewesen, die letzten Nati-Spiele zu sehen. Er habe so vor allem die zuletzt Aufgebotenen etwas kennengelernt. «Für mich ist es eine erste Erfahrung. Ich will mehr über die Spielerinnen erfahren, wie sie spielen. Deswegen habe ich vor allem diejenigen aufgeboten.»
Update zu Wälti
Lia Wälti wurde am Wochenende verletzt ausgewechselt. Navarro gibt ein Update. «Wir sind in Kontakt, aber es ist kein grosses Problem. Wir werden sehen, aber ich denke, sie wird zu uns stossen.»
Vorfreude beim Trainer
Am meisten freue er sich darauf, ein Team zu bilden, sagt Navarro. «Ich will die Spielerinnen kennenlernen, will mehr über sie erfahren und mit ihnen arbeiten.»
Drei Änderungen im Aufgebot
In seinem ersten Aufgebot gibts bei Rafel Navarro drei Änderungen. Eseosa Aigbogun, Laia Ballesté und Svenja Fölmli kehren in den Kreis des Nationalteams zurück.
Zudem gibts einen Neuzugang im Staff. Norbert Callau Arbó ist neuer Athletiktrainer.
Willkommen
Die Frauen-Nati bestreitet in diesem Jahr noch zwei Testpiele. Am 28. November trifft sie auf Belgien (19 Uhr) und am 2. Dezember auf Wales (12 Uhr). Beide Partien finden in Spanien statt. Welche Spielerinnen werden dabei sein? Das gibt der neue Trainer Rafel Navarro in seinem ersten Aufgebot bekannt. Die PK gibts ab 10.30 Uhr hier live.