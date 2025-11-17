Schertenleib trifft im Clásico – Wälti muss verletzt raus

Wie läuft es den Schweizer Natispielerinnen im Ausland? Bei Sydney Schertenleib gibts grossen Jubel, für Nati-Captain Lia Wälti verläuft das Wochenende unglücklich. Hier gehts zur Übersicht.

1/5 Sydney Schertenleib (unten) trifft erstmals in dieser Saison für Barcelona – und das ausgerechnet im Clásico. Foto: IMAGO/ZUMA Press Wire

Schertenleib trifft im Clásico

Sydney Schertenleib (18) hat sich für ihr erstes Goal der Saison ein spezielles Spiel ausgesucht. Im Clásico gegen Real Madrid wurde sie in der 89. Minute eingewechselt und bringt den Sieg des FC Barcelona mit ihrem Treffer zum 3:0 zwei Minuten später endgültig in trockene Tücher. Der Endstand lautet schliesslich 4:0.

Ligadebüt für Peng bei Chelsea

In der englischen Super League kommt Livia Peng (23) für Chelsea nach zwei Einsätzen in der Champions League auch erstmals in der Liga zum Zug. Weil die Stamm-Keeperin Hannah Hampton mit einer Verletzung zu kämpfen hat, steht die Schweizer Nummer 1 gegen Liverpool zwischen den Pfosten. Die Partie endet schliesslich mit 1:1.

Terchoun mit wichtigem Cup-Tor

In Dijon läuft es für Meriame Terchoun (30) momentan gut. Bereits Anfang November traf sie in der Liga, nun zeichnet sie sich auch im Cup gegen Metz aus. Mit dem Treffer zum 3:1 in der 70. Minute trifft Terchoun als Captain zur Vorentscheidung.

Reuteler mit Doppelpack im Cup

Eintracht Frankfurt, mit dem Schweizer Trio Géraldine Reuteler (26), Noemi Ivelj (19) und Nadine Riesen (25) in der Startelf, war am Wochenende im Cup im Einsatz. Gegen die TSG Hoffenheim trifft Reuteler beim 6:4-Sieg doppelt und hilft somit, den Viertelfinaleinzug zu realisieren. Naomi Luyet (19), die im Sommer nach Hoffenheim wechselte, steht nicht im Kader.

Wälti muss verletzt raus

Nachdem Lia Wälti (32) nach dem Länderspiel der Schweiz gegen Kanada im Oktober gesagt hat, sie sei nach ihrer langwierigen Verletzung endlich wieder schmerzfrei, muss sie am Sonntag für ihren Klub Juventus Turin bereits nach 26 Minuten verletzt ausgewechselt werden. Immerhin: Zwei Minuten später liefert die zweite Schweizerin, Viola Calligaris (29), den Assist zum 2:0 von Juventus.

