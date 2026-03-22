DE
FR
Abonnieren

Zu den GC-Vorwürfen
Jetzt ist dann mal gut mit alter Schule

Dass die Vorwürfe gegen Erich Vogel und Heinz Spross untersucht würden, sei korrekt, schreibt Blick-Sportchef Emanuel Gisi. Klar ist jetzt schon: Was einst drinlag, ist 2026 nicht mehr angebracht.
Publiziert: vor 16 Minuten
Kommentieren
1/4
Männerreich Frauenfussball: Recherchen bringen heikles Verhalten von GC-Funktionären ans Licht.
Foto: Claudio Thoma/freshfocus
RMS_Portrait_AUTOR_503.JPG
Emanuel GisiSportchef

Es war ein Sonntagmorgen im letzten Jahr, als Erich Vogel im Radio Auskunft über das Sexualleben seiner Spielerinnen gab. Auf die Frage von Moderator Roger Schawinski, wie viele Lesben denn bei den GC-Frauen spielten, antwortete der langjährige Funktionär: «Bei uns ist es halb-halb im Moment.» Alles im kollegialen Plauderton, als wäre es das Selbstverständlichste der Welt.

Das ist nicht illegal, nicht kriminell, natürlich nicht. Es ist ganz einfach nicht angemessen. 

Die Vorwürfe, die Blick nun öffentlich macht, bewegen sich ebenfalls nicht ausserhalb des Rechts. Sie zeichnen aber das Bild von zwei alten, weissen Männern, Erich Vogel (87) und Heinz Spross (78), die im Umfeld der GC-Frauen eine Kultur pflegen sollen, als sei die Zeit irgendwann vor Jahrzehnten stehen geblieben. Und die offenbar nicht gemerkt haben: Was einst drinlag, ist 2026 nicht mehr angebracht.

Dass der Klub nun eine externe Untersuchung in Auftrag gibt, ist zu begrüssen. Was daraus folgt, wird sich zeigen müssen. Falls die Zeit bis dahin nicht wieder stehen bleibt.

Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
In diesem Artikel erwähnt
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        Grasshopper Club Zürich
        Grasshopper Club Zürich