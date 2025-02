Nach langem Warten ist die Axa Women's Super League zurück aus dem Winterschlaf! In der Nachholrunde schlägt GC Luzern deutlich, Aarau gelingt eine Überraschung und Basel springt an die Tabellenspitze.

1/4 Die GC-Frauen gewinnen zum Jahresauftakt deutlich. (Archivbild) Foto: Claudio de Capitani/freshfocus

Luzern – GC 0:6

Herbe Klatsche für den FC Luzern. Auf der heimischen Allmend – beinahe zeitgleich zum Spiel der Männer – kassieren die Luzernerinnen gleich sechs Gegentreffer. GC-Spielerin Emanuela Pfister trifft gleich dreifach und steht nun – gemeinsam mit den beiden YB-Stars Luyet und Waeber – zuoberst der Torschützinnenliste. Dazu treffen die GC-Spielerinnen Morgane Nicoli und Janina Egli, Luzerns Lynn Häring sorgt per Eigentor zum 0:6-Endstand.

Der FC Luzern bleibt damit weiter auf Rang acht kleben – und ist damit weiter nur gerade vier Punkte von den Relegationsplätzen entfernt. Die Grasshoppers rücken mit dem Sieg auf zwei Punkte an St. Gallen heran.

Aarau – St. Gallen 2:1

Überraschung in Aarau! Die Aarauerinnen besiegen St. Gallen mit 2:1. Aaraus Monika Deda schiesst den FCA kurz nach der Pause per Kopf in Front, 12 Minuten drauf gleicht De Freitas vom Punkt wieder aus. Ebenfalls vom Punkt aus gelingt den Rüebliländerinnen auf dem Aarauer Kunstrasen der Siegtreffer. Mara Tauriello netzt aus elf Metern ein. Die Ostschweizerinnen verpassen mit der Niederlage den Sprung an YB vorbei.

Basel – Thun Berner-Oberland 5:0

Klare Sache in Basel: Der FCB schlägt das Frauenteam Thun Berner Oberland gleich mit 5:0. Die Schweizer Nationalspielerin Coumba Sow trifft dabei gleich dreifach. Ugochukwu und Buser netzen ebenfalls ein. Mit dem Kantersieg springen die Baslerinnen an die Tabellenspitze der AXA Women’s Super League. Das Frauenteam Thun Berner-Oberland behält mit zwei Punkten aus 13 Spielen die rote Laterne.