Carlo Steiner Praktikant Sport

Eine lange und erfolgreiche Karriere geht zu Ende. Die 91-fache Schweizer Nationalspielerin Vanessa Bernauer (36) hängt ihre Fussballschuhe per sofort an den Nagel, wie der FC Zürich am Freitagnachmittag auf Instagram bekannt gibt.

Die Mittelfeldspielerin spielte bis 2010 und ab 2022 bei ihrem Stammklub und wurde in Zürich insgesamt viermal Meisterin (2008, 2009, 2010 und 2023) und einmal Cupsiegerin (2007). Dazwischen spielte Bernauer in europäischen Top-Ligen beim BV Cloppenburg sowie je vier Jahre beim VfL Wolfsburg (beide Bundesliga) und der AS Roma (Serie A) und sammelte auch dort Trophäen. Zwei Bundesliga-Titel, vier DFB-Pokale und ein Cupsieg in Italien stehen zu Buche.

Bleibt im Verein

Mit dem europäischen Top-Team Wolfsburg schrammte die gebürtige Zürcherin zweimal nur hauchdünn am Champions-League-Titel vorbei. Sowohl 2016 als auch 2018 musste man sich Olympique Lyon im Final geschlagen geben. Mit der Nati bestritt Bernauer mit der WM 2015 und der EM 2017 zwei Endrunden als Stammspielerin.

Wenn auch nicht auf dem Rasen, bleibt die 36-Jährige dem FCZ trotzdem erhalten. Ab sofort wird sie die technische Leiterin der Frauenabteilung, Monica Di Fonzo, unterstützen. Bernauer soll sich dabei der Koordination im Nachwuchsbereich, Scoutingaufgaben und vereinzelten Projekten bezüglich der ersten Mannschaft annehmen.

