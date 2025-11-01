In der Women's Super League gewinnt YB die Partie gegen Luzern. Leader Servette spielt gegen Basel nur unentschieden. Die GC-Frauen verteidigen den zweiten Tabellenrang derweil dank eines Sieges in Aarau.

1/2 YB gewinnt gegen Luzern 2:1 – Maja Jelcic erzielt den zweiten Berner Treffer. Foto: Claudio de Capitani/freshfocus

Manuela Bigler Redaktorin Sport-Desk & Respeakerin

Die YB-Frauen holen sich nach der Nati-Pause die nächsten drei Punkte. Im Stadion Wankdorf bezwingen die amtierenden Meisterinnen die Luzern-Frauen 2:1. Nachdem Jana Kohler nur den Pfosten getroffen hatte (16.), bringt Malaurie Granges die Bernerinnen nach einer halben Stunde mit einem Kopfballtor in Front.

Nach der Pause erzielt Maja Jelcic das 2:0 (54.). Joker Serena Li Puma verpasst wenig später den nächsten Treffer, als sie nur die Latte trifft. Danach folgt ein kleiner Dämpfer für YB: Torhüterin Amanda Brunholt verletzt sich bei einem Zusammenprall und muss durch Tamara Biedermann ersetzt werden.

In der Schlussphase muss YB dann auch nochmals um den zweiten Sieg in Serie zittern. Denn die FCL-Frauen kommen durch Barbara Reger in der 88. Minute nochmals ran. Der Anschlusstreffer kommt jedoch zu spät. Den Luzernerinnen gelingt es nicht mehr, die fünfte Saisonniederlage abzuwenden.

Leader Servette lässt Punkte liegen

Die FCZ-Frauen feiern derweil den vierten Sieg in Folge. In St. Gallen gewinnen die Zürcherinnen 3:1 und rücken auf Kosten der FCSG-Frauen auf den vierten Platz vor. Von Beginn an bestimmt der FCZ das Geschehen und geht durch Wasiima Mohammed in Führung (27.), nur zehn Minuten später erhöht Amelie Roduner den Skore. In der Schlussphase setzt sich Martina Cavar bei einem Konter zum 3:0 durch. In der Nachspielzeit gelingt den St. Gallerinnen dank Olivia Edelmann zumindest noch der Ehrentreffer.

Den zweitplatzierten GC-Frauen reicht währenddessen ein Treffer zum Sieg gegen das in dieser Saison noch sieglose Aarau. Das einzige Tor der Partie erzielt Morgane Nicoli in der 27. Minute per Kopf. Die Zürcherinnen kommen somit auf vier Punkte an Leader Servette ran.

Denn die Genferinnen lassen zu Hause Punkte liegen. Gegen Basel kommen die Tabellenführerinnen nicht über ein torloses Unentschieden hinaus. Im Kellerduell dreht Rapperswil-Jona das Spiel gegen Thun und gewinnt 3:1. Nachdem Lara Colpi die Berner Oberländerinnen in Führung gebracht hatte (32.), schlagen die Rappi-Frauen nach der Pause gleich dreimal zu: Tamara Saric (47.), Queralt Torradeflot Estevez (56.) und Paige Bailey-Gayle (77.) heissen die Torschützinnen.