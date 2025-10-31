DE
Nach Austragung von EM-Final
Basel erneut Bewerber für Women's Champions League Final

Der Schweizerische Fussballverband plant eine erneute Bewerbung für den Champions-League-Final der Frauen in Basel für 2028 oder 2029. Die Entscheidung der UEFA fällt im September 2026, wobei Basel gegen Städte wie Lyon, Bilbao und Istanbul antritt.
Publiziert: vor 59 Minuten
|
Aktualisiert: vor 51 Minuten
Anhören
1/5
Basel kandidiert für die Austragung des Wome's Champions League Final.
Foto: keystone-sda.ch

Darum gehts

  • SFV bewirbt sich erneut für Champions-League-Final der Frauen in Basel
  • Basel zeigte bei der Frauen-EM 2024 Fähigkeit, grosse Spiele auszutragen
  • Bewerbungsfrist für 2028 oder 2029 endet am 10. Juni 2026
Gian Andrea Achermann
Keystone-SDA und Gian Andrea Achermann

Nach einem erfolglosen Versuch für das Jahr 2027 will sich der Schweizerische Fussballverband (SFV) erneut für die Austragung des Champions-League-Final der Frauen bewerben und den bedeutendsten Anlass im europäischen Klubfussball 2028 oder 2029 nach Basel holen.

Die finalen Bewerbungsunterlagen muss der SFV zusammen mit der Stadt Basel und dem FC Basel bis am 10. Juni 2026 bei der UEFA einreichen. Über die Vergabe des Finals entscheidet das Exekutivkomitee des europäischen Fussballverbands im September 2026.

Neben Basel kandidieren für 2028 bislang Lyon, Bilbao und Istanbul sowie für 2029 Lyon, Dublin und Cardiff. Der nächste Champions-League-Final der Frauen findet am vorletzten Mai-Wochenende in Oslo statt, 2027 ist Warschau an der Reihe.

Basel kann grosse Spiele austragen

Dass die Schweizer Stadien, insbesondere der Basler St.-Jakob-Park, für internationale Turniere geeignet sind, zeigte sich im vergangenen Sommer. Basel war Austragungsort vom Eröffnungs- sowie Finalspiel der Frauen-EM 2024. Dies ohne grössere Probleme.

