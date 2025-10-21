Der US-amerikanische Fussballverband hat bestätigt, die Frauen-WM 2031 austragen zu wollen. Die Kandidatur erfolgt mit drei Co-Gastgebern.

1/4 Eine Frauen-WM, vier Länder: Die USA wollen die 2031 das Turnier zusammen mit Mexiko, Jamaika und Costa Rica austragen. Foto: AP

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Die USA wollen die Fussball-Weltmeisterschaft 2031 der Frauen wie erwartet mit Partnern ausrichten. Sie gaben am Montag eine Zusammenarbeit mit Mexiko, Costa Rica und Jamaika bekannt.

Schon für die Männer-WM im kommenden Sommer hat der US-Verband mit Kanada und Mexiko Co-Gastgeber. Die Bewerbung für 2031 wird mangels Konkurrenz so gut wie sicher erfolgreich sein. Fifa-Präsident Gianni Infantino hat im April in seinem Grusswort beim Uefa-Kongress in Belgrad die Gastgeber für die Weltmeisterschaften 2031 und 2035 praktisch schon verkündet.

Für 2035 liegt ebenfalls nur eine gültige Bewerbung vor – aus dem Vereinigten Königreich, das Infantino mit dem englischen Begriff «Home Nations» des Fussballs umschrieb, also England, Schottland, Wales und Nordirland. Ein offizieller Entscheid über die Gastgeber soll beim Fifa-Kongress 2026 in Vancouver fallen. 2027 findet die Frauen-WM in Brasilien statt.