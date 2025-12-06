Die Servette-Frauen tüten den nächsten Sieg ein. Gegen die Meisterinnen von YB gewinnt der Leader knapp 1:0 – und dies dank eines Eigentors.

Manuela Bigler Redaktorin Sport-Desk & Respeakerin

Servette gewinnt den Spitzenkampf in der Women's Super League gegen die amtierenden Meisterinnen von YB. Damit feiert der Leader den 10. Sieg im 12. Spiel und bleibt weiterhin ungeschlagen – und geht auch sicher als Tabellenführer in die Liga-Winterpause. Denn der Vorsprung auf die Verfolgerinnen von GC, die am Sonntag noch das Derby gegen die FCZ-Frauen bestreiten, beträgt sieben Punkte.

Der einzige Treffer der Partie ist ein Eigentor. Nach einem Freistoss von Servette-Captain Daina Bourma verlängert Wibke Meister den Ball per Kopf unglücklich ins eigene Tor und sorgt so für die Servette-Führung (27). Während YB über weite Strecken zu harmlos bleibt, kommen die Genferinnen nach einer Stunde zum zweiten Treffer durch Magdalena Sobal. Dieser wird jedoch wegen Abseits aberkannt, weshalb es am Ende beim 1:0 bleibt.

Thun vergibt ersten Saisonsieg

Auch die Frauen des FC St. Gallen jubeln über einen 1:0-Erfolg. Die St. Gallerinnen bezwingen auswärts Aarau. Den Siegtreffer erzielt Sara Nilsson in der 71. Minute per Kopf.

Rapperswil-Jona gewinnt gleich 4:1 gegen die Tabellennachbarinnen aus Luzern. Paige Bailey-Gayle und Julia Ruf glänzen dabei jeweils mit einem Doppelpack, nachdem Serena Li Puma die Luzernerinnen nach fünf Minuten bereits früh in Führung gebracht hatte.

Das Spiel aus der Hand gibt nach einer frühen Führung auch Thun. Die Berner Oberländerinnen sind nach dem Treffer von Mimoza Hamidi in der siebten Minute gegen die FCB-Frauen lange auf gutem Weg zum ersten Saisonsieg. Nach einer Stunde drehen die Baslerinnen die Partie jedoch mit einem Doppelschlag innert neun Minuten durch Sabina Jackson und Coumba Sow. Evelyn Acuna macht nach 83 Minuten schliesslich den Deckel zum 3:1 drauf. Thun bleibt damit mit nur einem Punkt am Tabellenende kleben.