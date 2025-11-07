Bitteres Bundesligadebüt für Böhi gegen Bayern

Der FC Bayern München dominiert Union Berlin in der Frauen-Bundesliga mit einem klaren 4:0-Sieg. Die Gastgeberinnen zeigten besonders in der ersten Halbzeit eine überragende Leistung und liessen den Berlinerinnen keine Chance.

1/5 Nadine Böhi gibt mit Union bei Bayern München ihr Bundesliga-Debüt. Foto: imago/foto2press

Darum gehts FC Bayern München besiegt Union Berlin 4:0 in der Frauen-Bundesliga

Union-Torhüterin Böhi erlebte schwieriges Bundesliga-Debüt mit frühem Fehler

Bayern feiert siebten Sieg in Folge und bleibt Tabellenführer Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Der FC Bayern München hat Union Berlin in der Frauen-Bundesliga mit 4:0 besiegt. Die Gastgeberinnen dominierten das Spiel von Beginn an und liessen den Berlinerinnen keine Chance. Besonders in der ersten Halbzeit zeigte Bayern seine Überlegenheit. Die Eisernen wurden «gerade in der ersten Hälfte in ihre Einzelteile zerlegt», wie es der «Kicker» schreibt. Nach der Pause schalteten die Münchnerinnen dann etwas zurück.

Für Union-Torhüterin Böhi war es ein schwieriges Bundesliga-Debüt. Bereits in der 5. Minute unterlief der Nati-Ersatzkeeperin ein folgenschwerer Fehler, als sie eine Flanke nicht festhalten konnte und Linda Dallmann zum 1:0 abstaubte. Nur wenige Minuten später erhöhte Pernille Harder per Kopf auf 2:0.

Böhi mit einigen guten Paraden

Trotz einiger guter Paraden konnte Böhi die deutliche Niederlage nicht verhindern. In der 26. Minute traf Giulia Gwinn zum 3:0, kurz nach der Pause fiel durch ein Eigentor von Schneider auch noch das 4:0.

Für die Bayern war es bereits der siebte Sieg in Folge. Sie bleiben damit souveräner Tabellenführer der Frauen-Bundesliga. Union hingegen muss sich nach der dritten Niederlage in Serie weiter nach unten orientieren.