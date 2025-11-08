Im Schweizer Cup der Frauen haben sich mehrere Teams für das Viertelfinale qualifiziert. Ein letzter Viertelfinalplatz wird im Spiel zwischen Blue Stars Zürich und Basel vergeben.

Darum gehts Mehrere klare Entscheidungen im Schweizer Cup der Frauen Achtelfinals

Yverdon Sport FC und FC St.Gallen 1879 lieferten offensives Spektakel

7 Teams stehen bereits im Viertelfinal, ein Platz noch offen Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Benjamin Gwerder Redaktor Sport

Die Achtelfinals im Schweizer Cup der Frauen bringen am Samstag mehrere klare Entscheidungen. FC Rapperswil-Jona setzt sich beim 1.-Liga-Team FC Eschenbach mit 3:1 durch und steht souverän in der Runde der letzten Acht. Ebenfalls weiter ist der FC Thun, der den FC Aarau Frauen nach Verlängerung mit 2:1 bezwingt.

Torreich geht es in Yverdon zu und her: Yverdon Sport FC liefert sich mit dem FC St. Gallen 1879 ein offensives Spektakel, das die St. Gallerinnen am Ende mit 6:3 für sich entscheiden und damit ebenso das Viertelfinal-Ticket lösen.

Keine Überraschung gab es bei Oerlikon/Polizei ZH. Der Zweitligist unterliegt dem FC Luzern klar mit 0:3. Auch der FC Zürich aus der AWSL wird weiterhin im Cup vertreten sein: Die Zürcherinnen gewinnen auswärts beim FC Lugano mit 2:0.

Die Ausgangslage

Damit stehen nun Bern, Servette, Rapperswil-Jona, Thun, St. Gallen, Luzern und Zürich bereits im Viertelfinal des Schweizer Cups der Frauen.

Einer von acht Plätzen ist noch offen. Wer diesen bekommt, wird morgen im Spiel zwischen dem FC Blue Stars Zürich und dem FC Basel entschieden.