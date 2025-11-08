In einem dramatischen Schweizer Cup-Achtelfinal der Frauen setzte sich YB Bern spät mit 2:1 gegen GC Zürich durch. Die Meisterinnen drehten das Spiel in den letzten Minuten und sicherten sich den Einzug ins Viertelfinale.

YB jubelt auch im Cup gegen GC – wie schon letzte Saison im Playoff-Final. Foto: Claudio De Capitani/freshfocus

Darum gehts YB-Frauen besiegen GC im Cup-Achtelfinal mit spätem 2:1-Sieg

Dramatische Wende in den letzten Minuten durch Tore von Granges und Josten

Zweiter Sieg in Folge gegen GC im Cup-Achtelfinal nach 3:1 im Vorjahr

YB entscheidet auch die Neuauflage des Playoff-Finals gegen GC für sich. Die Meisterinnen setzen sich in einem dramatischen Cup-Achtelfinal 2:1 durch. Die Bernerinnen laufen dabei einem Rückstand hinterher, wenden das Blatt aber in den Schlussminuten der Partie.

Potier bringt die Gäste aus Zürich zunächst in der 59. Minute in Führung. Lange sieht es danach aus, als ob GC die Führung über die Zeit bringt, doch in der 86. Minute gelingt Granges der Ausgleich. Nur fünf Minuten später sorgt Josten mit ihrem Treffer zum 2:1 für den Siegtreffer und den Viertelfinal-Einzug der Bernerinnen.

In einem weiteren Achtelfinal-Spiel qualifizierte sich Servette Chênois mit einem klaren 5:0-Sieg gegen den unterklassigen FC Wil ebenfalls für die nächste Runde des Schweizer Cups der Frauen. Die weiteren Achtelfinals finden am Samstag und Sonntag statt.