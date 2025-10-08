1/5
Laura Frey erzielt für YB das 1:0 gegen Sarajevo.
Foto: Urs Lindt/freshfocus
Yannick PengRedaktor Sport-Desk
Laura Frey und Georgia Chalatsogianni lassen YB vom Einzug in den Achtelfinal des neu ins Leben gerufenen Europacups träumen. Mit 2:0 gewinnen die Bernerinnen das Hinspiel in der zweiten Qualifikationsrunde zu Hause im Wankdorf vor 1690 Fans gegen Sarajevo.
Das 1:0 für YB durch Frey fällt in der 29. Minute. Chalatsogianni verwandelt in der Schlussphase einen Penalty zum 2:0 (83.), nachdem zuvor Malaurie Granges im Strafraum gefoult worden ist.
Das Rückspiel in Bosnien-Herzegowina geht am 16. Oktober über die Bühne. Am Tag danach werden in Nyon die Europacup-Achtelfinalduelle ausgelost.
