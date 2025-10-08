YB und GC vertreten die Schweiz in der zweiten Qualirunde des neu geschaffenen Europacups. Die Bernerinnen gewinnen am Mittwochnachmittag ihr Hinspiel gegen Sarajevo. Die Zürcherinnen messen sich am Abend (19 Uhr) mit Ajax.

1/5 Laura Frey erzielt für YB das 1:0 gegen Sarajevo. Foto: Urs Lindt/freshfocus

Yannick Peng Redaktor Sport-Desk

Laura Frey und Georgia Chalatsogianni lassen YB vom Einzug in den Achtelfinal des neu ins Leben gerufenen Europacups träumen. Mit 2:0 gewinnen die Bernerinnen das Hinspiel in der zweiten Qualifikationsrunde zu Hause im Wankdorf vor 1690 Fans gegen Sarajevo.

Das 1:0 für YB durch Frey fällt in der 29. Minute. Chalatsogianni verwandelt in der Schlussphase einen Penalty zum 2:0 (83.), nachdem zuvor Malaurie Granges im Strafraum gefoult worden ist.

Das Rückspiel in Bosnien-Herzegowina geht am 16. Oktober über die Bühne. Am Tag danach werden in Nyon die Europacup-Achtelfinalduelle ausgelost.