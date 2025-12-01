Schock für Spanien: Weltfussballerin Aitana Bonmatí hat sich im Training das Wadenbein gebrochen. Die Mittelfeldspielerin fällt monatelang aus und verpasst das Rückspiel im Nations-League-Final gegen Deutschland am Dienstag.

Schock für das spanische Frauen-Nationalteam: Aitana Bonmatí, die amtierende Weltfussballerin, hat sich im Training der spanischen Nationalmannschaft schwer verletzt. Die 27-jährige Mittelfeldspielerin erlitt einen Bruch des linken Wadenbeins, wie der spanische Fussballverband am Sonntagabend bestätigt.

Die Verletzung habe sich während einer Trainingseinheit in Las Rozas, einem Vorort von Madrid, ereignet, wo sich das Team auf das Final-Rückspiel in der Nations League gegen Deutschland (Dienstag, 18.30 Uhr) vorbereitet. Nach einem unglücklichen Sturz blieb Bonmatí mit Schmerzen liegen. Untersuchungen offenbarten das volle Ausmass der Verletzung.

Laut offizieller Mitteilung des Verbands wird Bonmatí nach Barcelona zurückkehren, um ihre Genesung zu beginnen. Katalanische Medien prognostizieren eine Ausfallzeit von mindestens zwei Monaten, bei einer Operation seien es sogar über drei Monate.

Zweiter Ausfall in diesem Jahr

Dieser Rückschlag trifft nicht nur die spanische Nationalmannschaft, die nach dem 0:0 im Hinspiel in Kaiserslautern nun zu Hause den Titel in der Nations League einfahren kann, sondern auch den FC Barcelona hart. Für die Katalaninnen bedeutet der Ausfall einer ihrer Superstars eine erhebliche Schwächung im Titelkampf in Liga, Pokal und Champions League. Nun müssen andere in die Bresche springen – vielleicht auch Nati-Spielerin Sydney Schertenleib (18).

Für Bonmatí ist dies bereits der zweite schwerwiegende Ausfall in diesem Jahr. Im Juni musste sie aufgrund einer Hirnhautentzündung ins Spital und verpasste den Auftakt der Europameisterschaft.