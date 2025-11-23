DE
FR
Abonnieren

Das sieht schmerzhaft aus
Nati-Star Pilgrim bricht sich die Nase und fällt aus

Alayah Pilgrim gewinnt mit der AS Roma gegen Como 1:0. Der Sieg aber ist für die Nati-Spielerin ein schmerzhafter.
Publiziert: vor 25 Minuten
Teilen
Anhören
Kommentieren
1/5
Auf Instagram zeigt Alayah Pilgrim ihre blutige Nase.
Bildschirmfoto 2024-10-14 um 07.40.08.png
Marco MäderStellvertretender Leiter Sport-Desk

Autsch! Das sieht schmerzhaft aus. Nati-Star Alayah Pilgrim (22) zeigt auf Instagram ein Foto ihres Gesichts. Blutig sieht es aus – und die Nase ist verformt. Auf Englisch schreibt die Roma-Spielerin dazu: «Den Platz mit einem Sieg verlassen, aber meine Nase hats nicht geschafft.» Ihre Römerinnen gewinnen gegen Como dank eines Tores von Évelyne Viens 1:0, Pilgrim muss nach 71 Minuten vom Feld. 

Von den Nati-Kolleginnen gibt es später Genesungswünsche: «Gute Besserung», schreibt Ana-Maria Crnogorcevic (35). Auch Alisha Lehmann (26), die gegen Rom nach gut einer Stunde eingewechselt wurde, meldet sich und schickt Pilgrim drei rote Herzli. Und Nadine Riesen (25) lässt ein Herz, das mit einem Verband umwickelt ist, da.

Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.

Schon vor einem Monat war Pilgrim im Verletzungspech. Damals musste sie das Nati-Camp verlassen – wegen Fussproblemen. Für die Nati-Spiele gegen Belgien (28. November) und Wales (2. Dezember) wäre sie wieder im Aufgebot von Coach Rafel Navarro gestanden. Sie wird diese aber sicherlich verpassen, wie der SFV am Sonntagabend mitteilt. «An ihrer Stelle wird Leela Egli vom SC Freiburg für die Spiele gegen Belgien und Wales in Jerez nachnominiert», heisst es. 

Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
Gruppe A
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Norwegen
Norwegen
3
3
9
2
Schweiz
Schweiz
3
1
4
3
Finnland
Finnland
3
0
4
4
Island
Island
3
-4
0
Playoffs
Gruppe B
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Spanien
Spanien
3
11
9
2
Italien
Italien
3
-1
4
3
Belgien
Belgien
3
-4
3
4
Portugal
Portugal
3
-6
1
Playoffs
Gruppe C
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweden
Schweden
3
7
9
2
Deutschland
Deutschland
3
0
6
3
Polen
Polen
3
-4
3
4
Dänemark
Dänemark
3
-3
0
Playoffs
Gruppe D
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Frankreich
Frankreich
3
7
9
2
England
England
3
8
6
3
Niederlande
Niederlande
3
-4
3
4
Wales
Wales
3
-11
0
Playoffs
Teilen
Fehler gefunden? Jetzt melden
In diesem Artikel erwähnt
Schweiz (F)
Schweiz (F)
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        Schweiz (F)
        Schweiz (F)