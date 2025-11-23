Alayah Pilgrim gewinnt mit der AS Roma gegen Como 1:0. Der Sieg aber ist für die Nati-Spielerin ein schmerzhafter.

Autsch! Das sieht schmerzhaft aus. Nati-Star Alayah Pilgrim (22) zeigt auf Instagram ein Foto ihres Gesichts. Blutig sieht es aus – und die Nase ist verformt. Auf Englisch schreibt die Roma-Spielerin dazu: «Den Platz mit einem Sieg verlassen, aber meine Nase hats nicht geschafft.» Ihre Römerinnen gewinnen gegen Como dank eines Tores von Évelyne Viens 1:0, Pilgrim muss nach 71 Minuten vom Feld.

Von den Nati-Kolleginnen gibt es später Genesungswünsche: «Gute Besserung», schreibt Ana-Maria Crnogorcevic (35). Auch Alisha Lehmann (26), die gegen Rom nach gut einer Stunde eingewechselt wurde, meldet sich und schickt Pilgrim drei rote Herzli. Und Nadine Riesen (25) lässt ein Herz, das mit einem Verband umwickelt ist, da.

Schon vor einem Monat war Pilgrim im Verletzungspech. Damals musste sie das Nati-Camp verlassen – wegen Fussproblemen. Für die Nati-Spiele gegen Belgien (28. November) und Wales (2. Dezember) wäre sie wieder im Aufgebot von Coach Rafel Navarro gestanden. Sie wird diese aber sicherlich verpassen, wie der SFV am Sonntagabend mitteilt. «An ihrer Stelle wird Leela Egli vom SC Freiburg für die Spiele gegen Belgien und Wales in Jerez nachnominiert», heisst es.

