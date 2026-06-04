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Navarro vor Malta-Spiel
«Wir wollen nicht nur Ballbesitz, sondern auch Tore»

Die Schweizer Frauen-Nati trifft auf Malta. Trainer Rafel Navarro spricht über die Vorbereitung und verrät, worauf er besonders viel Wert legt.
Publiziert: 15:45 Uhr
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