Der Zufall will es, dass mit Island und Norwegen zwei der drei EM-Gegner auch in der Nations League in einer Gruppe mit den Schweizerinnen sind. Island verkauft am Dienstagabend in Frankreich seine Haut teuer. Und ein Liga-Level tiefer ist Finnland erfolgreich.

1/4 Frankreichs Sakina Karchaoui (l.) spürt, dass die Isländerin Sandra Jessen an ihr dran ist. Foto: AFP

Yannick Peng Redaktor Sport-Desk

Die Isländerinnen erleiden dasselbe Schicksal wie die Schweiz. Nach dem 0:0 im Direktduell im Letzigrund im ersten Nations-League-Match setzt es für sie am Dienstagabend ebenfalls eine Niederlage ab. Die Nati verlor 1:2 in Norwegen, Island muss sich in Le Mans den Französinnen mit 2:3 geschlagen geben.

Die Nordeuropäerinnen lassen die Favoritinnen dabei ordentlich schwitzen. Beruhigend davonziehen kann das Heimteam nie. Auf den Doppelschlag zwischen der 23. und 28. Minute durch Kadidiatou Diani (Lyon) und Marie-Antoinette Katoto (PSG) reagiert die von den Bayern an Leverkusen ausgeliehene Karolina Vilhjalmsdottir mit dem 1:2 (37.). Nachdem Sandy Baltimore (Chelsea) in der zweiten Halbzeit den alten Zwei-Tore-Vorsprung wiederhergestellt hat (65.), braucht Island drei Minuten, um wieder dran zu sein: Bröndbys Ingibjörg Sigurdardottir zeichnet sich für das 2:3 verantwortlich.

Makellose Französinnen an der Spitze

Frankreich führt die Nations-League-Gruppe A2 mit sechs Punkten vor Norwegen, Island und der Schweiz an. Norwegen (2. Juli in Basel) und Island (6. Juli in Bern) werden auch an der Heim-EM in der Vorrunde wieder auf die Schweiz treffen.

Das Gleiche gilt auch für Finnland (10. Juli in Genf). Die Skandinavierinnen jubeln am Dienstagabend über einen 1:0-Sieg in Budapest. Gegen Ungarn schiesst West Hams Eva Nyström Finnland per Penalty zum Erfolg (7.). In der Nations-League-Gruppe B3 ging zuvor das Auftakt-Spiel gegen Serbien mit 0:1 verloren.

