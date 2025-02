Das spezielle Heimspiel für Vallotto

Eine Schweizerin hat heute ein Heimspiel: Smilla Vallotto (im Bild unten). Die 20-Jährige wuchs in Stavanger auf und lernte bei Viking Stavanger das Kicken. Sie hat eine norwegische Mutter und einen Schweizer Vater. In der Jugend interessierte sich niemand in Norwegen für die Mittelfeldspielerin. Darum entschied sich Vallotto bereits in der U19, für die Schweiz zu spielen.

Auch für Nati-Neuling Naina Inauen ist das Spiel heute besonders. Sie wurde zwar in Davos geboren, verbrachte aber einen grossen Teil ihres Lebens und ihrer Karriere in Norwegen. Im Gegensatz zu Vallotto spricht Inauen fliessend Schweizerdeutsch. Ihre Eltern wohnen aktuell in Trondheim. Die 24-jährige Mittelfeldspielerin könnte gegen ihre zweite Heimat sogar zum Debüt im Dress der Schweizer Nati kommen.