WM-Qualifikation Frauen 2027 – Gruppe A1
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Dänemark
5
4
11
2
Italien
5
8
8
3
Schweden
5
0
7
4
Serbien
5
-12
1
Qualifiziert
Gruppe A2
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Frankreich
5
5
10
2
Irland
5
1
9
3
Niederlande
5
1
8
4
Polen
5
-7
1
Qualifiziert
Gruppe A3
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Spanien
5
13
12
2
England
5
5
12
3
Island
5
-4
6
4
Ukraine
5
-14
0
Qualifiziert
Gruppe A4
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Deutschland
5
15
13
2
Norwegen
5
1
9
3
Österreich
5
-5
4
4
Slowenien
5
-11
3
Qualifiziert
Gruppe B1
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Tschechische Republik
5
12
11
2
Wales
5
10
11
3
Albanien
5
-8
4
4
Montenegro
5
-14
1
Qualifikationsspiele
Gruppe B2
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweiz
5
12
13
2
Türkei
5
3
10
3
Nordirland
5
2
6
4
Malta
5
-17
0
Qualifikationsspiele
Gruppe B3
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Portugal
5
15
15
2
Finnland
5
7
12
3
Slowakei
5
-10
3
4
Lettland
5
-12
0
Qualifikationsspiele
Gruppe B4
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schottland
5
18
11
2
Belgien
5
14
11
3
Israel
5
-6
6
4
Luxemburg
5
-26
0
Qualifikationsspiele
Gruppe C1
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Bosnien und Herzegowina
5
18
10
2
Estland
5
5
10
3
Litauen
5
6
8
4
Liechtenstein
5
-29
0
Qualifikationsspiele
Gruppe C2
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kroatien
5
11
12
2
Kosovo
5
9
12
3
Bulgarien
5
3
6
4
Gibraltar
5
-23
0
Qualifikationsspiele
Gruppe C3
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Ungarn
5
14
13
2
Aserbaidschan
5
4
9
3
Nordmazedonien
5
-10
6
4
Andorra
5
-8
1
Qualifikationsspiele
Gruppe C4
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Griechenland
3
6
9
2
Färöer
4
-1
6
3
Georgien
3
-5
0
Qualifikationsspiele
Gruppe C5
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Rumänien
4
8
10
2
Moldawien
3
-1
2
3
Zypern
3
-7
1
Qualifikationsspiele
Gruppe C6
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kasachstan
4
3
7
2
Weißrussland
3
3
6
3
Armenien
3
-6
1
Qualifikationsspiele