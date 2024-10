Elvira Herzog hat ein, zwei Unsicherheiten drin. Foto: TOTO MARTI 1/18

Eine bessere Kulisse hätte sich die Nati für das beste Spiel der Ära Sundhage nicht aussuchen können. Vor 14'370 Fans stellen die Schweizerinnen nicht nur einen neuen Rekord für ein Frauenfussball-Spiel auf heimischem Boden auf, sondern trotzen WM-Halbfinalist Australien auch noch völlig verdient ein 1:1 ab.

Dabei geht die Systemumstellung von Pia Sundhage (64) von der ersten Minute an voll auf. Durch ihre neue Dreierabwehr hat sich die Schwedin mehr Dampf über die Flügel erhofft. Und das klappt schon in der Startphase richtig gut. Erst vergibt Calligaris aus guter Position, dann scheitert auch Crnogorcevic aus spitzem Winkel an Matildas-Goalie Arnold. «Wir haben das System diese Woche vom ersten Tag an eingeübt. Dank klaren Anweisungen der Trainerin hat das sofort gut funktioniert», erklärt Géraldine Reuteler (25).

Nati bleibt länger auf dem Trainingsplatz

Die Schweizerinnen lassen sich gegen die Weltnummer 15 auch durch einen Penalty-Gegentreffer kurz vor der Pause nicht aus der Ruhe bringen. Nach einer Stunde sorgt Reuteler mit ihrem ersten Treffer seit fast zwei Jahren für den überfälligen Ausgleich. Das Tor fällt durch einen schön herausgespielten Angriff über die linke Seite, genau so wie sich das Sundhage vorgestellt haben dürfte. «Es hat sich gelohnt, diese Woche etwas länger auf dem Trainingsplatz zu stehen und das einzuüben», freut sich Nadine Riesen (24).

«Wir haben dominiert. Ärgerlich, dass wir nicht mehr Tore geschossen haben. Es wäre heute möglich gewesen, auch zu gewinnen», so die Frankfurterin. Die beste Gelegenheit auf den Siegestreffer verpasst die eingewechselte Larina Baumann (26), die kurz vor Schluss mit ihrem Distanzschuss nur die Latte streift.

Kabinen-Ansprache vor Anpfiff

So bleibt es am Ende beim Remis. Und der Erkenntnis, dass die Schweizerinnen mit Rückkehrerin Lia Wälti (31) in ihren Reihen noch stärker sind. Von Beginn an reisst die Chefin im zentralen Mittelfeld das Spiel an sich, verteilt immer wieder kluge Bälle.

Auch abseits des Platzes hat sich Wälti zurückgemeldet. «Sie hat vor dem Spiel in der Garderobe eine Ansprache gehalten, die uns alle noch einmal gepusht hat», verrät Riesen. In der Rede sei es darum gegangen, acht Monate vor der Heim-EM eine Euphorie im Land zu entfachen. Gegen Australien ist mit einer starken Leistung auf dem Feld und einem Zuschauerrekord auf der Tribüne ein erster Schritt dazu gelungen.

