Verband will mehr Trainerinnen «Frauen sehen andere Dinge auf dem Platz als Männer»

Der SFV möchte bis 2027 doppelt so viele Trainerinnen auf Schweizer Fussballplätzen sehen. Was muss sich aber ändern, damit mehr Frauen an der Seitenlinie stehen? Eine Junioren-Trainerin erzählt aus ihrem Alltag.

Publiziert: vor 57 Minuten