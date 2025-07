Xhemaili über ihre Herkunft

«Ich bin aufgewachsen mit viel Disziplin und Pünktlichkeit. Mit allen Schweizer Werten, die man in der Schule und im Arbeitsleben mitkriegt. Und zu Hause bin ich albanisch aufgewachsen, habe mit den Eltern albanisch geredet, war im Kosovo in den Ferien. Diese Seite habe ich auch in mir, dieses Temperament, was ich auf dem Platz habe. Das ist aber auch was Gutes. Zu sagen, was Schweizerisch und was Albanisch ist, kommt nicht so darauf an. Ich habe die wichtigen Werte beigebracht bekommen, es gibt kein Positiv und Negativ, nur schöne Werte.»