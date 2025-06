Mit der Heim-EM 2025 schreibt die Schweizer Frauen-Nationalmannschaft Geschichte – und Blick ist exklusiv dabei. «Inside Nati-Camp» ist die Dokuserie, die Fans, Fussball-Liebhaber und Neugierige gleichermassen hinter die Kulissen des Schweizer Fussball-Highlights mitnimmt.

Hier erleben die Fans hautnah, wie sich das Team auf das Turnier vorbereitet, wie Siege gefeiert und Rückschläge verarbeitet werden, wie Teamgeist entsteht – und was es bedeutet, für die Schweiz auf dem Platz zu stehen.

Exklusive Interviews, intime Momente, packende Einblicke in Kabine, Training und Turnieralltag ergeben eine Doku, die bewegt und verbindet. Vom ersten Trainingstag bis zum Schlusspfiff: In Zusammenarbeit mit der Produktionsfirma Freshcom, dem SFV und Zurich Versicherungen als Presenting Partner zeigen wir, was auf dem Rasen geschieht – und vor allem, was daneben passiert.

«Inside Nati-Camp» – ab 25. Juni auf Blick und auf unseren Social-Kanälen.