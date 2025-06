In diesen Hotels wohnen die 16 EM-Teams

Für die EM haben sich die 16 Teams für ganz unterschiedliche Unterkünfte in der Schweiz entschieden: Die Engländerinnen residieren in Zürichs Nobelhotel Dolder, die Schwedinnen haben sich ganz sportlich im Athletikzentrum OYM einquartiert. Blick zeigt die 16 Hotels.

Schweiz

Hotel Seepark, Thun: In der Ruhe am Thunersee will sich die Nati die Inspiration für einen Höhenflug an der Heim-EM holen.

Foto: Thomas Meier

Norwegen

Beau-Rivage, Neuenburg: Von Neuenburg aus reisen die Norwegerinnen an die Spiele in Basel, Sion und Thun.

Foto: KEYSTONE

Finnland

Intercontinental, Genf: Die Finninen schlafen im Genfer Fünf-Sterne-Hotel Intercontinental.

Foto: Booking.com

Island

Parkhotel, Gunten BE: Die Schweizer Gruppengegnerinnen nächtigen wie die Nati ebenfalls am Thunersee.

Foto: Booking.com





Spanien

Royal Savoy, Lausanne: Die Weltmeisterinnen wurden bei der Ankunft im EM-Quartier in Lausanne schon herzlich empfangen.

Foto: keystone-sda.ch

Portugal

Marriott, Genf: Die Portugiesinnen wohnen in Genf in unmittelbarer Nähe zum Flughafen.

Foto: Booking.com





Italien

Campus Hotel Hertenstein, Weggis LU: Traumhaft ist die Lage des Italo-Quartiers. In Weggis wird die Aussicht auf Vierwaldstättersee und Innerschweizer Alpen genossen.

Foto: Booking.com





Belgien

Les Bains de Saillon Hôtel, Saillon VS: Zweimal Sion und einmal Thun sind die Spielorte Belgien. Dementsprechend wohnt das Team im Wallis.

Foto: keystone-sda.ch

Deutschland

FIVE, Zürich: Die DFB-Frauen nächtigen im Fünf-Sterne-Hotel FIVE am Fuss des Uetlibergs.

Foto: Booking.com





Polen

Seminar-Hotel am Ägerisee, Unterägeri ZG: Die Polinnen geniessen vom Hotelzimmer aus den freien Blick auf den Ägerisee.

Foto: Booking.com

Schweden

OYM, Cham ZG: Schweden mags auch bei der Unterkunft sportlich und wählt das Athletikzentrum OYM als Unterkunft.

Foto: keystone-sda.ch





Dänemark

Hotel Beaulac, Neuenburg: Genf, Basel und Luzern sind Dänemarks Spielorte. Dementsprechend macht das Hotel in Neuenburg auch Sinn.

Foto: Booking.com





England

Dolder Grand, Zürich: Die Engländerinnen wollen hoch hinaus und wohnen an Zürichs Nobel-Adresse im Dolder.

Foto: Toto Marti





Frankreich

Hotel Heiden, Heiden AR: Frankreich wählt das malerische Appenzellerland als Quartier und hat zumindest zum Spiel in St. Gallen eine kurze Anreise.

Foto: Booking.com





Holland

Belvédère Strandhotel, Spiez BE: Holland entscheidet sich fürs legendäre Deutschland-Hotel von der WM 1954.

Foto: Booking.com





Wales

Wellnesshotel Golfpanorama, Lipperswil TG: Ob Golf oder der Vergnügungspark Conny-Land – Wales hat die Ablenkung in nächster Nähe.

Foto: Booking.com

