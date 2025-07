Deutsches Team singt mit Petry «Verlieben, verloren, vergessen, verzeih'n» wird EM-Song

Der Kultsong «Verlieben, verloren, vergessen, verzeih'n» von Wolfgang Petry erlebt an der Frauen-EM in der Schweiz ein Revival. Als inoffizieller EM-Song der deutschen Mannschaft wird der Song am 4. Juli released.

