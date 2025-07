Das deutsche Nationalteam durchlebt im EM-Viertelfinal gegen Frankreich alle Emotionen. Am Ende überwiegt die Freude, die DFB-Stars sind in Partylaune.

Darum gehts Deutschland besiegt Frankreich im Penaltyschiessen und erreicht den EM-Halbfinal

Ann-Katrin Berger hält zwei Elfmeter und verwandelt selbst einen

Cédric Heeb Redaktor Sport

Um 1.44 Uhr verlassen diverse Spielerinnen des DFB-Teams die Kabine im Basler St. Jakob-Park. Mit dabei: die Musikbox, aus der «Major Tom», die Hymne der deutschen Nationalmannschaften, ertönt. Völlig losgelöst – das passt zur Stimmung.

Denn zuvor hatten die Deutschen über 100 Minuten in Unterzahl gegen Frankreich bestehen müssen, nachdem Kathrin Hendrich schon in der 13. Minute Rot gesehen hatte. «Geisteskrank, wirklich», sagte Captain Janina Minge (26) nach dem Sieg im Penaltyschiessen. «Ich bin unfassbar stolz auf uns. Ich weiss nicht, woher wir die Kraft hergenommen haben.» Was sie gerade erreicht hatten, konnten die Spielerinnen unmittelbar nach Schlusspfiff nicht richtig fassen. «Ich weiss nicht, was da gerade passiert ist», meinte etwa Ann-Katrin Berger (34).

Berger will sich nicht feiern lassen

Ihr haben es die dreifachen Europameisterinnen (acht Titel) aber überhaupt erst zu verdanken, dass sie nun im Halbfinal stehen. In der Verlängerung hatte sie einen abgelenkten Schuss spektakulär von der Linie gefischt: «Ich weiss nicht, wie ich da noch hingekommen bin. Die Schulter und der Nacken haben ein bisschen wehgetan, aber es hat sich gelohnt.»

0:51 Spektakuläre Flugeinlage: Berger verhindert mit einem Traum-Save das Eigentor

Und dann hielt die 34-Jährige im Penaltyschiessen auch noch zwei Elfmeter – und verwandelte selbst noch einen. Den Spickzettel, den sie sich an die Trinkflasche geklebt hatte, brauchte sie nicht einmal. «Anne ist überragend, wir können uns auf sie verlassen», dankte ihr Minge. Klara Bühl (24) war sprachlos: «Unglaublich krass, Weltklasse. Sie hat gezeigt, wie unfassbar sie ist.» Und Elisa Senss (27) meinte: «Sie ist eine Elfer-Killerin. Wir können froh sein, dass wir sie haben.»

Doch als Heldin wollte sich Berger nicht feiern lassen. «Auf mich bin ich nicht so stolz. Ich bin auf die Mannschaft stolz», sagte sie dem ZDF. «Ich habe einfach nur meinen Teil dazu beigetragen, aber die Mannschaft hat die ganze Arbeit gemacht. Deswegen finde ich es immer schade, dass dann mir als Torhüterin applaudiert wird.»

DFB-Star mit Penalty-Bammel

Aufwühlend war das Spiel auch für Sjoeke Nüsken (24). Erst hatte sie per Kopf den Ausgleich erzielt, wenig später erhielt sie die Chance, per Penalty auf 2:1 zu stellen – doch sie verschoss (69.). Sie hätte zur tragischen Figur werden können, wäre Deutschland ausgeschieden. So weit kam es aber nicht.

«So ein Spiel habe ich noch nie gemacht», sagte die Chelsea-Spielerin mit brüchiger Stimme und Tränen in den Augen gegenüber ZDF. «Ich bin so dankbar, dass sich die Mannschaft aufgerafft hat.» Im Penaltyschiessen musste Nüsken dann nochmals antreten. Musste, weil «ich eigentlich gar nicht wollte». Doch ihr Team habe sie ermutigt. Sie traf. «Ich bin so erleichtert, dass er reingegangen ist.»

Und prompt folgte die Kampfansage an die Konkurrenz: «Wir wussten vorher, was wir drauf hatten, jetzt haben wir es allen gezeigt. Wir wollen das Ding nach Hause holen.» Deutschlands EM-Traum lebt.

