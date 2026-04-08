Wie lange plant der FCB mit ihm? «Wir müssen es geniessen, solange Shaqiri auf dem Feld steht»

Xherdan Shaqiri verzückt die Fussball-Schweiz gegen YB mit einem tollen Spiel. Im Podcast «FORZA!» sprechen Blick-Fussballchef Tobias Wedermann und Fussballreporter Florian Raz über Basels Zauberfuss und seine Zukunft beim FCB.