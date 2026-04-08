«Wir müssen es geniessen, solange Shaqiri auf dem Feld steht»
Xherdan Shaqiri verzückt die Fussball-Schweiz gegen YB mit einem tollen Spiel. Im Podcast «FORZA!» sprechen Blick-Fussballchef Tobias Wedermann und Fussballreporter Florian Raz über Basels Zauberfuss und seine Zukunft beim FCB.
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