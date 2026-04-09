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Viele offene Fragen
«Ist Hediger mit dieser Aufgabe überfordert?»

Vor Saisonende gibts beim FCZ viele offene Fragen. Ist Dennis Hediger noch der richtige Trainer? Mehr dazu im Fussballpodcast «FORZA!».
Publiziert: vor 43 Minuten
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