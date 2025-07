Trump-Show bei Pokalübergabe «Er ist der Salt Bae der Klub-WM»

Bei der Pokalübergabe an der Klub-Wm stand nicht der FC Chelsea im Zentrum, sondern Donald Trump. Die Selbstinszenierung des US-Präsidenten erinnert an Salt Baes Auftritt an der WM 2022 in Katar.

Publiziert: vor 7 Minuten