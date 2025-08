Ständiger Umbruch in Zürich «Beim FCZ lebt und stirbt man mit der Malenovic-Philosophie»

In Luzern erkämpft sich der FCZ den ersten Punkt der noch jungen Saison. Die noch unerfahrene Abwehr wirkte in den beiden Partien alles andere als sattelfest. Für den Blick-Fussballchef fühlt sich momentan der Umbruch wie ein Rückschritt statt wie ein Fortschritt an.

Publiziert: vor 52 Minuten