Neuer Co-Trainer in Zürich «Der FCZ hat bemerkt, dass Hediger Hilfe braucht»

Fussballreporter Florian Raz lobt den FCZ für die Entscheidung, einen zusätzlichen Co-Trainer ins Team zu holen. Zusammen mit Lucas Werder spricht er im Podcast «FORZA!» darüber, was diese Entscheidung für den FCZ bedeutet.