Fussballreporter Florian Raz lobt den FCZ für die Entscheidung, einen zusätzlichen Co-Trainer ins Team zu holen. Zusammen mit Lucas Werder spricht er im Podcast «FORZA!» darüber, was diese Entscheidung für den FCZ bedeutet.
Die Highlights des Fussball-Podcasts «FORZA!» – Folge 78