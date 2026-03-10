DE
Neuer Co-Trainer in Zürich
«Der FCZ hat bemerkt, dass Hediger Hilfe braucht»

Fussballreporter Florian Raz lobt den FCZ für die Entscheidung, einen zusätzlichen Co-Trainer ins Team zu holen. Zusammen mit Lucas Werder spricht er im Podcast «FORZA!» darüber, was diese Entscheidung für den FCZ bedeutet.
Publiziert: vor 5 Minuten
Florian Raz und Lucas Werder
Die Highlights des Fussball-Podcasts «FORZA!» – Folge 78
