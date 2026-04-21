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Nervosität in Basel
«Das ist das eigentliche Drama beim FCB»

Unruhe beim FCB, offene Trainerfragen und überraschende Szenarien im Cup. Wer behält die Nerven – und wer profitiert vom Chaos in der Super League?
Publiziert: vor 20 Minuten
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