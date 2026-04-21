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Forza!
«FORZA!»: «Das ist das eigentliche Drama beim FCB»
Nervosität in Basel
«Das ist das eigentliche Drama beim FCB»
Unruhe beim FCB, offene Trainerfragen und überraschende Szenarien im Cup. Wer behält die Nerven – und wer profitiert vom Chaos in der Super League?
Publiziert: vor 20 Minuten
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Tobias Wedermann
und
Florian Raz
In diesem Artikel erwähnt
Super League
FC Basel
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