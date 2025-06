Letzter Test gegen Tschechien «Brauchen einen Sieg für die Volksseele»

Am Donnerstag wartet der letzte Härtetest auf die Nati vor dem Start der EM am 2. Juli. Tschechien, in der Weltrangliste auf Platz 31, ist für die Schweiz schlagbar. Und gerade für die Euphorie an der Heim-EM und das Selbstvertrauen wäre ein Sieg enorm wichtig.

Publiziert: 19:51 Uhr