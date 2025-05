Harte Kritik am Noch-Meister «Jetzt hat der Hinterletzte realisiert, wo bei YB das Problem liegt»

YB erlebt nach der Schmach im Cup in Lausanne sein blaues Wunder. Die Berner gehen zwar in Führung, müssen sich aber am Ende mit 3:2 geschlagen geben. Der Hauptpunkt an der YB-Misere liegt am Kader, meint Tobias Wedermann im «Forza!» Podcast.

Publiziert: vor 36 Minuten | Aktualisiert: vor 30 Minuten